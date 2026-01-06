El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó este martes la detención y posterior liberación de 16 periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante la jornada de instalación del nuevo Parlamento venezolano.

Según informó el gremio en sus redes sociales, 14 periodistas fueron detenidos en Caracas mientras cubrían la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela. De ellos, 13 pertenecían a agencias y medios internacionales y uno a un medio nacional. Todos recuperaron su libertad, aunque uno fue deportado, precisó el sindicato.

Detenciones también en la frontera con Colombia

El SNTP agregó que otros dos corresponsales internacionales fueron detenidos en la frontera con Colombia, donde permanecieron varias horas incomunicados antes de ser liberados.

De acuerdo con el gremio, durante las detenciones los periodistas fueron sometidos a revisión de equipos, desbloqueo de teléfonos celulares y rastreo de llamadas, mensajes y redes sociales, prácticas que calificó como una vulneración al ejercicio de la libertad de prensa.

Contexto político y fuerte despliegue de seguridad

La jornada coincidió con el inicio del nuevo período legislativo 2025–2031, así como con la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, tras la salida del poder de Nicolás Maduro, depuesto luego de una operación militar de Estados Unidos.

En paralelo, el oficialismo realizó una marcha en Caracas para exigir la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico y terrorismo en Nueva York, según información difundida durante la cobertura.

La presencia policial y militar se intensificó durante todo el día. La jornada concluyó en horas de la noche con reportes de disparos cerca del palacio presidencial, hechos que las autoridades atribuyeron a la neutralización de un dron que sobrevolaba sin autorización.

Preocupación por la situación de la prensa

El SNTP recordó que la situación de la prensa en Venezuela se ha deteriorado de manera sostenida. Según datos del gremio, más de 400 medios de comunicación han cerrado en los últimos 20 años, durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999–2013) y Nicolás Maduro.

El sindicato advirtió que las detenciones ocurridas durante la instalación del Parlamento se inscriben en un patrón de hostigamiento contra periodistas nacionales y extranjeros que cubren la crisis política venezolana.