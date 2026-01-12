El gobierno de Venezuela anunció este lunes la excarcelación de 116 presos políticos, como parte de un proceso gradual de liberaciones informado la semana pasada, en medio de un escenario de fuerte tensión política tras acciones recientes de Estados Unidos y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro.

El Ministerio del Servicio Penitenciario señaló en un comunicado que estas medidas han beneficiado a personas privadas de libertad “por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”.

ONG y oposición cuestionan las cifras oficiales

Pese al anuncio oficial, organizaciones no gubernamentales y sectores de la oposición reportan cifras inferiores. La ONG Foro Penal informó que durante la madrugada del lunes se concretaron 24 liberaciones, entre ellas las de dos ciudadanos italianos.

Por su parte, la oposición confirmó la excarcelación de un dirigente juvenil, mientras decenas de familiares permanecen día y noche frente a los centros penitenciarios, a la espera de que sus parientes figuren entre los beneficiados.

Reacción internacional tras liberación de ciudadanos italianos

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, celebró públicamente la liberación de los ciudadanos Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes se encuentran a salvo en la embajada de Italia en Caracas.

“Recibo con alegría y satisfacción la liberación de los connacionales (…) un avión partió ya desde Roma para traerlos de vuelta a casa”, escribió Meloni en la red social X, agradeciendo al gobierno de la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez.

Denuncias por muertes bajo custodia y presión de EE. UU.

El anuncio de las liberaciones ocurre luego de que se confirmara la muerte de un policía detenido en diciembre bajo cargos de traición a la patria, quien falleció el sábado mientras se encontraba bajo custodia del Estado.

Organizaciones de derechos humanos estiman que en Venezuela aún hay entre 800 y 1.200 personas detenidas por razones políticas, pese al inicio del proceso de excarcelaciones.

Las liberaciones fueron anunciadas el jueves pasado bajo presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó estar “a cargo” del país tras la salida de Maduro y celebró el proceso “a lo grande”.