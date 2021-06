Venezuela apostará por el capital y la empresa privada como uno de los pilares de desarrollo económico, afirmó este viernes el diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, al explicar el proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que promueve en el Parlamento.

“Claro que apostamos al capital privado pero, lo he dicho en diferentes espacios, en Venezuela no se puede construir una nueva economía sin observar el emprendimiento familiar que está naciendo y la organización que hay en los barrios, que también tiene su organización económica, y la empresa privada”, subrayó Maduro Guerra en una entrevista con EFE.

El objetivo del proyecto de ley de las ZEE, que ya pasó el primer trámite en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), es el de atraer la inversión extranjera, además de convertirse en “una alternativa estratégica de inversión”, y sortear la presión de las sanciones internacionales impuestas sobre Venezuela.

El modelo es de las ZEE de China, por eso Maduro Guerra cita a Deng Xiaoping, considerado como el arquitecto de las reformas económicas en el gigante asiático, al decir que “no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones”.

El principal impulsor de la ley junto a su padre explicó que están “discutiendo unos incentivos fiscales” para los territorios que se declaren ZEE que incluyen la “reducción de impuestos, periodos de gracia para que se desarrolle lo que se vaya a instalar ahí”, así como “facilidades de exportación e importación”.

“Hemos sido asediados, bloqueados, tenemos un problema económico, pero queremos acelerar esta recuperación y estoy seguro de que esta ley lo va a hacer”, subrayó.

Eso sí, rechazó las críticas acerca de que puede damnificar los derechos laborales o afectar al medio ambiente, puesto que no se modificarán las leyes que rigen esos dos ámbitos.

“Se ha querido levantar un ruido, lo desmiento de una vez, no estamos tocando la Ley del Trabajo ni derogando. No se va a tocar el tema laboral”, asegura.

Esta imagen de archivo tomada el 6 de abril de 2013 muestra al presidente venezolano Nicolás Maduro (Centro) abrazando a su esposa Cilia Flores (izquierda) y a su hijo Nicolás Maduro durante un mitin de campaña en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela. (AFP / JUAN BARRETO).

Respuesta a la opacidad

Al ser preguntado acerca de la opacidad que critican muchos economistas en el gasto público, y las implicaciones que puede tener en el proyecto de las ZEE, Maduro Guerra aseguró que el proyecto de ley “ya está publicado” y su “debate es público”.

Además, subrayó que han “diseñado un mecanismo de control” previo para las ZEE, pero aclaró que “la facultad de control posterior la tiene la Contraloría, la AN y el pueblo venezolano a través de las leyes”.

“Hemos diseñado que la designación de la ZEE sea facultad exclusiva del presidente decretarla, pero que vaya a revisión en la AN para su aprobación; si la AN tiene alguna duda se remite al Ejecutivo (...) el Ejecutivo debe hacer alguna corrección y se devuelve a la AN”, subraya el diputado de un Parlamento que hoy cuenta con un 92 % de los asientos ocupados por chavistas.

Por eso, añade, se generará un “blindaje jurídico de control previo y el control posterior”.

Acerca de la paradoja de introducir unas ZEE con un planteamiento capitalista dentro del modelo que defienden como socialista, Maduro Guerra aseguró que lo importante es el uso que se da a cada proyecto.

“Yo podría decirte que un iPhone es capitalista (...) por poner un ejemplo muy pedagógico, pero desde ese iPhone escribo artículos de opinión del socialismo, mando fotos a las redes y grabo videos desde el socialismo. Es para qué tú lo usas, para qué vas a usar el instrumento que el capitalismo ideó pero que lo puedes adaptar al socialismo”, asegura.

Frente a esa situación hizo hincapié en que el objetivo es “elevar el estado de bienestar social, socialista que ha sido golpeado”.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, participa en un mitin de campaña en La Guaira, estado Vargas en Venezuela, el 29 de noviembre de 2020. (Cristian HERNANDEZ / AFP).

Errores del chavismo en el Gobierno

La ley se plantea, en parte, por las sanciones internacionales a Venezuela, que el Gobierno de Maduro considera responsables de la situación que se vive en el país, pero, al ser preguntado si el chavismo gobernante ha tenido fallos en materia económica, reconoció que “los seres humanos cometen errores”.

“El Gobierno lo llevan seres humanos, los seres humanos cometemos errores, claro que hay errores”, aseguró.

Entre ellos, destacó que la empresa estatal petrolífera Pdvsa tuviera como presidente durante una década a Rafael Ramírez, un hombre que “luego salió corrupto, ladrón y traidor”.

Ramírez, antiguo hombre fuerte del chavismo, fue presidente de la compañía de 2004 a 2014 y actualmente está perseguido por la Justicia venezolana que le acusa de “peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación (para delinquir)”.

No obstante, Maduro Guerra niega que haya faltado dureza en la lucha contra la corrupción, puesto que “han salido ministros presos, han salido diputados, alcaldes, gobernadores” y reconoce que podrían “revisar” esa situación pero concluye que incluso “al mejor cazador un día se le escapa una libere”.

“Seguramente algo ha faltado”, finaliza.

Fuente: EFE