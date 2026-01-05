El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó este lunes sobre la detención de 14 periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

Las detenciones se registraron principalmente en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y durante las primeras horas de la tarde.

Hasta el momento, se tiene conocimiento que cuatro de ellos han sido liberados, mientras los otros 10 continúan detenidos.

#URGENTE | Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este #5Ene: Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales.

Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa — SNTP (@sntpvenezuela) January 5, 2026

El SNTP señaló que estos hechos se producen en un contexto de crisis política, institucional y social que, de acuerdo con la organización, demanda una respuesta firme.

El gremio sostuvo que el encarcelamiento de estos profesionales constituye una vulneración sistemática que socava el debate público y el control ciudadano.

La denuncia también alertó sobre el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet. El SNTP calificó esta medida como una forma de censura estructural que limita el pluralismo informativo y advirtió que el uso de mecanismos tecnológicos para restringir el acceso a portales digitales vulnera los estándares internacionales de derechos humanos.

Ante este escenario, el SNTP exigió al Estado venezolano que asegure condiciones de seguridad que permitan el ejercicio del periodismo sin temor a represalias ni criminalización.

Posteriormente, el SNTP reiteró su llamado al gobierno venezolano para que priorice el desbloqueo de los medios de comunicación y la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos. El gremio ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la construcción de una democracia en Venezuela.