Si pensaste viajar por una temporada a Estados Unidos, ten en cuenta que para ingresar a este país deberás pasar necesariamente por una entrevista con un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), así tengas una visa aprobada.

Dependiendo de cómo respondas las preguntas que te realice, tu ingreso podrá ser exitoso o no. Recuerda que esta conversación servirá para confirmar que visitas la nación norteamericana de forma temporal y que retornarás en menos de seis meses a tu país de origen.

Sin embargo, los nervios podrían jugarte una mala pasada, sobre todo, si esta la primera vez que visitas territorio estadounidense. Para evitar inconvenientes, te damos algunas claves de las cosas que no debes hacer ni decir frente al oficial con el fin de que no te envíe con otros agentes a una inspección adicional y quizá, al final, cancelen tu ingreso.

Un oficial de aduanas muestra una máquina de escaneo de huellas dactilares y de identificación en el aeropuerto JFK de Nueva York el 5 de enero de 2004 mientras los funcionarios del aeropuerto hacen una demostración del nuevo programa de entrada de aduanas de la tecnología de indicación de estado de inmigración e información para visitantes de EE. UU. (Foto: Don Emmert / AFP)

¿QUÉ COSAS NUNCA DEBES DECIR O HACER ANTE UN OFICIAL DE ADUANAS?

Antes debes saber que la entrevista puede ser en inglés o español, dependiendo de cómo te conteste el oficial cuando lo saludes. Si te encuentras nervioso, lo mejor es hacerlo en español y si te responde en el mismo idioma, que el diálogo sea de esa forma; caso contrario, tendrás que adaptarte al inglés. No dudes y cuando contestes, cuida tu lenguaje corporal y tu manera de hablar.

Además de confirmar que viajas con visa de turista, el agente debe asegurarse que no ingresarás con propósitos ilegales y que no llevas más dinero del permitido o artículos prohibidos. Aquí lo importante es que tu motivo de viaje coincida con tu tipo de visa y saber ciertos datos de manera puntual para que no te traigan problemas, precisa el portal Vive USA.

1. NO SABER LA DIRECCIÓN A LA QUE TE DIRIGES

Cuando te consulten a dónde vas, debes mencionar los destinos turísticos que visitarás. Si en caso te preguntan por una dirección específica, apréndete el lugar exacto en el que te hospedarás y si tienes una reserva, muéstrasela. Si no contestas con seguridad, despertarás dudas en los oficiales de Aduanas.

2. NO PRECISAR EL TIEMPO QUE ESTARÁS

Con el fin de asegurarse que tu viaje es temporal y no te quedarás a trabajar o vivir en Estados Unidos con una visa de turista, te preguntará el tiempo que estarás. Responde la cantidad de días y meses, justificando tu presencia por dicho tiempo. Puedes validar esto mostrando tus pasajes de retorno, y boletos del hotel y lugares que visitarás.

Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza custodiando el medio del Puente Paso del Norte el 4 de noviembre de 2018 en El Paso, Texas (Foto: Paul Ratje / AFP)

3. DECIR QUE TIENES FAMILIARES INDOCUMENTADOS

No tendrás ningún problema si dices que vas a visitar a familiares con residencia permanente (Green Card) o ciudadanía estadounidense. Pero si tienes parientes indocumentados, mejor ni lo menciones, ya que pensarán que te quedarás a vivir con ellos, además de preguntarte dónde viven, poniendo en riesgo su presencia.

4. SEÑALAR QUE TRABAJARÁS CON VISA DE TURISTA

Así sea por una breve temporada, jamás debes decir que vas a trabajar en Estados Unidos con una visa de turista, pues para ello se requiere otro documento aprobado. Si sucede esto, pasarás por una revisión extra y posiblemente te nieguen el ingreso.

5. RESPONDER CON HISTORIAS LARGAS

Responde a las preguntas brevemente, no cuentes historias largas que podrían generar algunas dudas en los oficiales de Aduanas, quienes te harán más interrogantes sobre ello. Por ejemplo, cuando te consulten a dónde vas, sólo di el nombre del lugar que visitarás, dónde te hospedarás, etc. Pero si adicionalmente das algún dato como a visitar a mi mamá que vive aquí varios años, podrían interrogarte quién es ella, por qué vive en dicho estado tanto tiempo y más.