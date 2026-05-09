El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reiteró este sábado su propuesta para que el uranio enriquecido de Irán sea almacenado en territorio ruso como parte de una salida a las tensiones con Estados Unidos por el programa nuclear iraní. La iniciativa forma parte de los intentos de Moscú por impulsar avances en las negociaciones entre ambas naciones.

Durante una rueda de prensa, el mandatario señaló que esta alternativa sigue vigente y afirmó que Teherán podría confiar en Moscú para custodiar ese material. Según indicó, Rusia mantiene disposición para colaborar en una solución diplomática.

“Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta. Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material nuclear a un país amistoso”, manifestó.

🚨🇷🇺 Putin: Russia is ready to store Iran's enriched uranium



Russia had previously done this under the 2015 nuclear deal.



All parties initially accepted this model until the US later hardened its position, Putin added. pic.twitter.com/vsyxIrOCTJ — Sputnik (@SputnikInt) May 9, 2026

Antecedente de 2015

El jefe del Kremlin recordó que en 2015 Moscú ya almacenó uranio iraní como parte de acuerdos aceptados por distintos actores internacionales. Señaló que en ese momento incluso Israel respaldó esa alternativa.

Sin embargo, explicó que posteriormente Washington endureció su posición frente al programa nuclear iraní. Añadió que después la propia República Islámica rechazó continuar con ese esquema y optó por conservar el material dentro de su territorio.

“Lo importante es desescalar la situación, pero me parece que nadie aceptaría eso, ni Estados Unidos ni Israel. Así ocurrió. Y la situación en ese sentido se ha encallado, hablando sin tapujos”, afirmó.

Advierte riesgo de una mayor escalada

El mandatario ruso advirtió que una intensificación del conflicto perjudicaría a todos los países involucrados. Además, reconoció que Moscú enfrenta una posición compleja debido a sus relaciones diplomáticas en la región.

“En caso de que el conflicto conduzca a un aumento del nivel de confrontación, todos saldrán perdiendo”, señaló.

Putin agregó que su gobierno mantiene comunicación tanto con autoridades iraníes como estadounidenses. Además, expresó su expectativa de que el conflicto pueda detenerse en el corto plazo.

“Bajo mi punto de vista, no hay ya partes interesadas en la continuación de este enfrentamiento”, concluyó.

EE.UU. espera respuesta de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el viernes que espera una respuesta de Irán sobre la propuesta presentada por Washington para poner fin al conflicto. No descartó retomar operaciones para escoltar embarcaciones afectadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz si no hay avances.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, indicó que Teherán evalúa actualmente la propuesta estadounidense. Washington busca que Irán reduzca el alcance de su programa nuclear como parte de las negociaciones.