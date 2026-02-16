La red social X, antes conocida como Twitter, recuperó la normalidad alrededor de las 15:30 horas (14:30 GMT) de este lunes, tras sufrir una caída global que afectó a usuarios de distintos países, entre ellos Estados Unidos, España y Colombia, por causas que aún no han sido esclarecidas.

De acuerdo con los reportes registrados en la plataforma Downdetector, los problemas comenzaron aproximadamente una hora antes de la recuperación del servicio. Los usuarios reportaron fallas tanto en la aplicación móvil como en la versión web de la red social.

Durante la incidencia, al intentar acceder o recargar la plataforma, X mostraba un mensaje indicando que “los posts no se están cargando en este momento”, y sugería intentar nuevamente, sin que la acción funcionara.

A las 14:52 horas, Downdetector registró casi 4.000 reportes de usuarios en España que informaron problemas con el servicio. En el caso de Estados Unidos, la cifra superó los 40.000 informes, evidenciando la magnitud de la caída.

Grok también presentó fallas

La incidencia no solo afectó a la red social X, sino también a Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI. Usuarios de España, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica señalaron que la herramienta dejó de funcionar con normalidad durante el mismo periodo.

Pese a que el servicio ya fue restablecido, X no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial para explicar las causas de los problemas técnicos que afectaron a su plataforma.