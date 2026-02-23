El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha iniciado la III Guerra Mundial y sostuvo que la única respuesta es aumentar la presión militar y económica para forzar su retirada.

“Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo”, declaró en una entrevista concedida a la BBC, difundida cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa a Ucrania.

Según Zelenski, Rusia busca “imponer al mundo un estilo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido”.

Rechazo a ceder territorio

El mandatario ucraniano rechazó la exigencia de Moscú de que Kiev entregue el 20 % de la región oriental de Donetsk, así como territorios en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia.

Zelenski sostuvo que aceptar esas condiciones no es solo una cuestión territorial, sino que implicaría debilitar la posición del país y “abandonar a cientos de miles de nuestros habitantes”.

“Estoy seguro de que esta ‘retirada’ dividiría a nuestra sociedad”, afirmó.

Advertencia sobre futuras ofensivas

El presidente ucraniano consideró que una eventual cesión territorial podría satisfacer temporalmente al Kremlin, pero advirtió que Rusia podría rearmarse en un plazo de entre dos y cinco años.

“¿Adónde irá después? No lo sabemos, pero que querría continuar (la guerra) es un hecho”, señaló.

Zelenski insistió en que detener a Putin no solo es una victoria para Ucrania, sino para la comunidad internacional, al advertir que el conflicto no se limitaría al territorio ucraniano.