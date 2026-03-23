Desde el año 2002, cada 25 de marzo, por iniciativa del Congreso de la República, se conmemora el Día del Niño por Nacer. Sabemos que el proceso generativo humano es el siguiente: Cuando el gameto masculino (espermatozoide) penetra al gameto femenino (óvulo) surge el cigoto, que es la primera realidad corporal del ser humano. Ambos gametos, que son células germinales o altamente especializadas, dan origen al cigoto, ¡que es una novedad biológica absoluta! Por eso sabemos que, desde el instante de la fecundación, la madre alberga en su interior una nueva vida humana, que tiene una identidad genética única, singular e irrepetible, con derecho a un libre desarrollo intrauterino. ¡Hay una nueva estructura genética, una nueva organización cromosómica! Uno de los padres de la genética moderna, Jérome Lejeune, médico francés, célebre por haber descubierto en 1958 la trisomía 21, es decir, la anomalía cromosómica en el par 21, que da origen al síndrome de Down, decía que “si la vida humana no empieza desde la fecundación, entonces no llegaría a serlo nunca”. El asunto del aborto en campaña electoral es tremendamente importante, ya que los candidatos a la presidencia como a las cámaras legislativas fundamentan su posición frente a un asunto que es de orden moral y de orden científico. Algunos candidatos se han pronunciado a favor del aborto, que no es otra cosa que la extirpación violenta del concebido de su lugar natural vital, esto es, el vientre materno, y lo hacen porque no reconocen que haya una vida, sino un conjunto amorfo de células, sin definirla como una vida humana propiamente dicha. Y esto es gravísimo, porque es un discurso anticientífico y profundamente ideológico.