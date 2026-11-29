El fenómeno El Niño vuelve a poner en evidencia nuestra vulnerabilidad frente a los desastres naturales. En Piura, los aniegos, las inundaciones y sus consecuencias no solo afectan viviendas y vías de comunicación, sino que también generan condiciones para la propagación de enfermedades como el dengue. Al 18 de noviembre, La Libertad concentra la mayor cantidad de casos de dengue y ocupa el segundo lugar en fallecidos. Una situación similar ocurre en Piura, que por cada 100 000 habitantes ocupa el 6to lugar en incidencia y el tercero en cantidad de fallecidos.

Es evidente que los gobiernos regionales no han tenido un buen desempeño, pero esta responsabilidad no recae en un solo nivel de gobierno. Los gobiernos que nos han precedido tampoco han hecho lo suficiente. Puede que, pese a la inestabilidad política, la economía peruana no se haya visto gravemente afectada, y eso es digno de elogio. Sin embargo, no es normal que un presidente no termine su mandato ni que tengamos, en promedio, un nuevo ministro cada 15 días.

Los estragos de esta inestabilidad también se reflejan en la incapacidad de planificar a largo plazo, aun sabiendo que somos una región y un país propensos a este tipo de desastres. La falta de consensos, los intereses particulares, las luchas pseudoideológicas y la crispación política no ayudan. Hoy, más que nunca, la clase política debe centrar sus esfuerzos en evitar que la población siga sufriendo. Quizá ya no podamos prevenir los efectos de un fenómeno que está en curso, pero sí podemos reducir el sufrimiento que deja a su paso.