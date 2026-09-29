Entramos en la recta final previa a las elecciones regionales y municipales 2026, marcadas por la apatía de los ciudadanos tras los polarizados comicios generales que acabaron hace pocos meses, y por las dudas del papel del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que no ha sido capaz de definir a tiempo un aspecto básico como es la llamada “reelección encubierta”, que ha surgido en diversas zonas del país.

Desde este espacio hacemos un llamado a los ciudadanos para que en estos pocos días, revisen las propuestas de los candidatos regionales y ediles, pero sobre todo, para que se den un tiempo a fin de conocer los antecedentes de quienes han salido a pedirles su confianza a través del voto en las urnas.

Hasta el fin de semana último, en que se han podido conocer las encuestas con miras a los comicios de este domingo, ha sido preocupante ver a verdaderas “joyas”, incluso con oscuros pasados judiciales y carcelarios, con serias posibilidades de volver a cargos públicos de donde en algunos casos, han tenido que salir huyendo por la ventana a fin de tratar de librarse de una celda.

Recordemos que gobernadores y alcaldes provinciales y regionales manejan millones de soles de todos los ciudadanos, por lo que dar el voto –y la plata– a esta gente podría resultar siendo un disparo a los pies que nos costaría muy caro durante los próximos cuatro años.