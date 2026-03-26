Una muestra de nuestra eterna adolescencia es la propensión que tenemos a esperar hasta el último instante que nos salve la campana. No se trata de una fe ciega en la trascendencia, es más bien lo contrario. Se trata de la terquedad del pagano, de la mirada superficial que caracteriza a las sociedades condenadas a la irrelevancia. Las naciones se construyen día a día, con cada decisión, con cada sufrimiento, con cada elección. Pero el camino de los grandes países siempre es el mismo: sangre, sudor y lágrimas. Te engaña el candidato que te promete la luna para conquistarte y luego te deja tirado en medio de la nada, al borde del camino, sin honor, sin premio, sin dignidad.

El Perú ha retrocedido en sus decisiones seculares. Nuestra historia tuvo grandes hombres y mujeres que decidieron por la gloria, por la grandeza, por el bien común. Deponiendo sus intereses particulares, renunciando a sus justas ambiciones, estos peruanos escribieron con su sangre las mejores páginas de la historia nacional. Hoy, sin embargo, estamos rodeados de políticos egoístas y soberbios, de pequeños heresiarcas y tiranos, de candidatos improvisados que desconocen la realidad del Perú y que nos prometen utopías inalcanzables y ridículas.

De todo eso tenemos que alejarnos. La lenta y necesaria construcción de la grandeza nacional pasa por un único camino: el sendero del sacrificio. Todo lo importante, todo lo relevante, todo lo que está destinado a perdurar se logra con realismo. Por eso, lector-elector, deja de soñar con las musarañas, pórtate con madurez y vota por candidatos que conozcan el país, que tengan la estructura necesaria para llevar a cabo reformas realistas. Deja atrás tu romanticismo político y abandona la rabia cuando acudas a las urnas. Después de todo, no golpeas a los políticos. Tus decisiones terminan afectando a tu familia, a tu sangre, a tu país.