Un día como hoy, hace diez años, el mundo celebraba la firma del Acuerdo de París, el instrumento más ambicioso resultado de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Fue un momento histórico: 195 países se comprometieron a adoptar medidas para mitigar el impacto ambiental que afecta al planeta.

El acuerdo, adoptado en 2015 y vigente desde 2020, fijó una ruta clara: reducir emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible, fortalecer las capacidades de adaptación y garantizar financiamiento para una transición resiliente.

Así lo entendimos en el Perú y desde hace alrededor de 7 años, los ministerios del Ambiente y de la Producción vienen impulsando la suscripción de Acuerdos de Producción Limpia (APL), instrumento mediante el cual las empresas se comprometen de manera voluntaria a mejorar sus procesos a fin de reducir el impacto ambiental que involucra su producción o la prestación de sus servicios.

Las empresas del sector pesquero, de la mano con la Sociedad Nacional de Pesquería, han suscrito 6 APL y han sido reconocidas por la reducción de su huella de carbono.

El sector pesquero se ha posicionado como un líder en economía circular. Los APLS sumado a los planes y programas que se vienen implementando muestran resultados tangibles que han permitido ganar en eficiencia y competitividad.

Solo como un ejemplo, las empresas del sector han transformado su matriz energética, reduciendo en 95% sus emisiones y han realizado innovaciones que han permitido una eficiencia de más del 30% en la producción de harina de pescado (antes se requerían 6 TM para producir 1 TM de harina de pescado, hoy sólo se necesitan 4 TM). Así, la industria es cada vez más competitiva, sostenible y comprometida con el cuidado ambiental.