El domingo último, el hermano pueblo colombiano ha tomado su mejor decisión en las últimas décadas: dar las espaldas en las urnas a la izquierda y elegir como su próximo presidente a Abelardo de la Espriella, con lo que se deja atrás a la posibilidad de continuar por cuatro años con el nefasto “legado” del actual mandatario, el exguerrillero Gustavo Petro, un verdadero impresentable que además es un enemigo declarado de la democracia, la legalidad y la soberanía del Perú

De la Espriella, apodado “El tigre”, ha triunfado por estrecho margen a pesar de tener como principal rival de campaña no tanto a su contendor, el izquierdista Iván Cepeda, sino al mismo presidente Petro, quien violando toda la neutralidad que exige la ley colombiana para un jefe de Estado, ha hecho abierto proselitismo en favor de su “delfín”. Incluso al momento de votar mostró su cédula de sufragio a las cámaras para que todos vean por quién había optado. Una vergüenza.

Recordemos que Petro es un gran defensor de las dictaduras de la región, un chavista y castrista hasta la vergüenza, y un escudero de Pedro Castillo, al que considera una “víctima” de la derecha y los “grupos de poder”. Incluso comparó a la Policía Nacional del Perú con el ejército de la Alemania nazi, cuando nuestros agentes actuaba contra los desmanes generados tras la detención del profesor golpista, aunque claro, habría que ver si cuando dijo eso, el mandatario colombiano estaba bajo efecto de alguna sustancia “extraña”.

Petro fue el que en su momento “denunció” que el Perú ocupaba ilegalmente unas islas ubicadas en la región Loreto, y más tarde metió un avión de combate en nuestro territorio. Una provocación absurda que pudo tener consecuencias terribles. Lo bueno es que este antiguo pistolero de las guerrillas criminales que aún desangran a Colombia ya se va a su casa para siempre, y Lima y Bogotá podrán restablecer las buenas relaciones diplomáticas que siempre han mantenido.

Pero como no podía ser de otra manera, la izquierda antidemocrática encabezada por Petro está tratando de desconocer los resultados que dan como ganador a su rival, tal como lo hacen en el Perú sus “compañeros de ruta”. De igual forma están cuestionando el voto en países del exterior. Sin embargo, el triunfo de De la Espriella es inobjetable, por lo que nuevos y limpios vientos comienzan a soplar en el vecino país. También es una gran noticia para toda la región.