Algunas horas de lluvia en la capital durante el fin de semana, especialmente el domingo, han generado serios problemas en la zona sur, especialmente en distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo San Juan de Miraflores y Chorrillos, donde decenas de casas, negocios y colegios terminaron afectados, mientras que varios vehículos quedaron atrapados en avenidas y calles anegadas, esto por el colapso del sistema de alcantarillado y el incremento del caudal del río Surco.

El problema se originó en la noche del domingo tras una intensa lluvia iniciada a las dos de la tarde. A las 10 de la noche la situación ya era muy crítica, lo que motivó la presencia en la zona del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien se quedó hasta la madrugada trabajando con equipos de Sedapal, a fin de tratar de succionar el agua y el barro. Ayer por la mañana llegó la presidenta Keiko Fujimori, quien anunció diversas medidas ante la emergencia.

Lo sucedido en las últimas horas al sur de Lima, que ha afectado a cientos de personas y generado millonarias pérdidas materiales, es apenas una clarinada de lo que podría pasar en Lima, una ciudad caótica de más de 10 millones de habitantes que ni remotamente está preparada para recibir algo más de las habituales garúas que apenas humedecen pistas, veredas y los parabrisas de los autos. Si no se toman medidas, lo que podría suceder en los próximos meses sería catastrófico.

Nunca perdamos de vista, por ejemplo, el cauce del río Huaycoloro, que puede pasa años sin apenas un chorro de agua, pero que cuando llueve más de la cuenta, se activa y causa estragos. Lo vimos en 2017 con el Niño Costero, pero quienes tenemos más años recordamos también lo sucedido en 1998, cuando el 23 de febrero un descomunal huaico generado por un desborde, avanzó desde Huachipa hacia Campoy y luego a Zárate, el Rímac –cerca de la Plaza de Acho– y el Cercado de Lima.

Lamentablemente, los sucesivos gobiernos que hemos tenido no han priorizado las obras de prevención, y hoy pagamos las consecuencias. Está bien mirar a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y demás puntos, pero las autoridades no deben perder de vista a la capital misma –incluso cerca del Centro Histórico–, que también está expuesta a desastres por un evento climático que según advierten los especialistas, se viene con una furia brutal.