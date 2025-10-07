Si algo bueno tiene que hacer el nuevo Congreso bicameral que asuma funciones en julio del próximo año, es eliminar el despilfarro de dinero como el que ha sido denunciado el domingo último por Cuarto Poder, en el sentido de que de enero del 2024 a julio de este año, se han tirado al tacho de la basura más de medio millón de soles en agasajos, homenajes, compra de flores, tomas de fotos y demás.

Uno de los casos más indignantes es el protagonizado por el legislador Alex Paredes (Somos Perú), quien ha pedido plata –y se la han dado– para celebrar el año pasado los dos años de una ley de su autoría, y este año para conmemorar los tres años de lo mismo. ¿Dónde se ha visto eso? Esto es un saqueo al bolsillo de los contribuyentes.

Y ni qué decir del dinero que se ha gastado en homenajes al cómico Melcochita y a la transexual Dayanita, todo esto a cargo del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, el que promueve leyes a favor de su hermano prófugo.

Otros gastan en flores, diplomas y hasta toma de fotos para escolares que los nombran padrinos de sus promociones no porque los quieran o admiren, sino porque saben que esos legisladores ávidos de votos y aceptación, ponen la plata que les hace falta, pero plata de los ciudadanos, no de ellos.

Esto tiene que cambiar. Si quieren celebrar o hacer agasajos, metan la mano al bolsillo y paguen con la suya, como lo hace cualquier ciudadano o funcionario público en otra dependencia donde no exista carta blanca para semejante despilfarro. Realmente indignante.