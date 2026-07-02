Las elecciones tienen una extraña capacidad para paralizar a un país. Durante semanas, millones de personas observan porcentajes, tendencias y actas como si en cada cifra estuviera escondido el futuro. Pero llega un momento en que los números terminan de hablar. Ese momento ocurrió hace tres días.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el conteo oficial de votos y el resultado ya forma parte de la historia política del país. Keiko Fujimori obtuvo el 50.135 % de los votos frente al 49.865 % alcanzado por Roberto Sánchez. Una diferencia mínima en términos estadísticos, pero suficiente en democracia para definir quién conducirá los destinos del Perú durante los próximos años.

La campaña terminó. Las cifras dejaron de moverse. Ahora comienza algo mucho más difícil que ganar una elección: gobernar.

Quizás el dato más importante de esta segunda vuelta no sea quién ganó, sino lo ajustado del resultado. El país ha vuelto a demostrar que está dividido en dos grandes corrientes de opinión, separadas por apenas unas décimas porcentuales. Esa realidad constituye tanto una advertencia como una oportunidad. Advertencia, porque ningún gobernante puede interpretar una victoria tan estrecha como un cheque en blanco. Oportunidad, porque obliga a construir puentes en lugar de profundizar brechas.

Las primeras palabras de la presidenta electa apuntaron en esa dirección. “Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados”, afirmó tras conocerse el resultado final. Es una reflexión pertinente, aunque escuchar será apenas el punto de partida. La verdadera prueba consistirá en gobernar para todos.