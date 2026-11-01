Me resultan inaceptables las expresiones de un excandidato presidencial contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), más aún cuando han contado con el respaldo de otro ex candidato presidencial. En política no se pueden perder las formas ni justificar lo indefendible. Todo cuestionamiento debe formularse con altura, sin ataques personales, injurias ni amenazas. La paz social no se construye mediante agravios, pero tampoco significa guardar silencio frente a los errores de nuestras instituciones.Las ERM 2026 aún no concluyen y hoy vemos las consecuencias de que el JNE no haya definido oportunamente una controversia que debió resolverse antes de las elecciones. De los 20 alcaldes en ejercicio que postularon mediante la denominada “reelección encubierta” y cuyas organizaciones ganaron, siete ya fueron proclamados, dos como alcaldes y cinco como primeros regidores. La población ya decidió en las urnas y su voluntad debe respetarse. Sin embargo, mientras algunos Jurados Electorales Especiales (JEE) fundamentaron sus decisiones, otros dejaron vacío el cargo de alcalde. Entonces, ¿quién firmará el acta de transferencia de gestión? ¿Cómo se determinará quién asumirá la alcaldía?El artículo 31 de la Ley de Elecciones Municipales establece que los JEE deben proclamar a alcaldes y regidores. Ante la ausencia del candidato, correspondía proclamar al siguiente de la lista, primero como regidor y luego como alcalde.Lamentablemente, la reelección encubierta demuestra cuánto hemos normalizado la conocida criollada peruana. Esperemos que en 2030 no volvamos a discutir una reforma pendiente desde hace más de ocho años.

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