La esencia de la Amazonía en las palmas de las manos de los lectores, con sus colores, sus músicas y dinámicas, así como sus posibilidades. Así es “Vida y costumbres de los animales de la Amazonía” (Planeta, 2025), el libro informativo escrito por Micaela Chirif, con la investigación de Silvia Lazzarino y las ilustraciones y pictogramas de Loreto Salinas. Con una muestra de setenta animales, divididos en siete hábitats, esta publicación hace el esfuerzo de sintetizar el inmenso mundo de la Amazonía, una región donde, en promedio, se descubre una nueva especie cada dos días y cuya diversidad biológica, la más grande del planeta, es de las menos conocidas. El resultado es un libro excepcional, a la altura del objetivo ambicioso de reflejar la gran riqueza de la Amazonía. Su primer logro es que no se queda en los datos fácticos, científicos, especializados, sino que el abordaje de cada animal es planteado como una aventura, en movimiento, sin alejarse de la realidad, de las certezas. Se narran breves historias para comunicar la naturaleza de cada especie, consiguiendo un efecto de cercanía, sin caer en la descripción a veces fría de lo que son y hacen los animales. Estas libertades, como las llaman al final del libro, son arriesgadas, por supuesto, pero dentro de lo razonable: no llegan a ser ficciones ni inventos, porque hasta la especulación tiene base en lo comprobable. Dejando esas pequeñas licencias, el libro está basado en una minuciosa investigación que nos permite conocer que, por ejemplo, la salamandra palmeada no tiene pulmones ni branquias o que la abeja orquídea, de color azul, no tiene olor propio y que recoge el de las orquídeas para sus fines reproductivos. También que el olinguito no tuvo nombre propio durante un siglo, al ser confundido con los olingos, y que las pirañas tienen mala fama de carnívoras desesperadas —sobre todo gracias al cine—: no cazan en grupo, sino de manera solitaria, y solo se agrupan para cuidarse de los depredadores. O que el ayaymama no solo tiene un camuflaje casi perfecto en un tronco o una rama, al punto de ser conocido como un pájaro fantasma, sino que su canto, en el Perú, está relacionado con leyendas de niños que lloran al buscar a su madre. La otra enorme virtud es su parte gráfica, magnífica y deslumbrante, que muestra a los animales y su entorno como paisajes inolvidables. Este es un libro que estimula la curiosidad y maravilla a lectores de todas las edades por su propuesta audaz y creativa.