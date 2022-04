César Acuña ya está imbuido en la dinámica de las elecciones internas de su partido, Alianza Para el Progreso, y ha empezado a intervenir. En la cuna de su partido, Trujillo, unas recientes expresiones suyas han alborotado en gallinero apepista y lo han puesto en el centro de la polémica. Se suponía que Acuña se mantendría neutral en la disputa que hay en este momento entre José Ruiz y Martín Namay –quienes aspiran a ser los candidatos de su partido a la alcaldía de Trujillo–, pero ya dio muestras de su favoritismo.

Acuña se encuentra también como precandidato en estas elecciones internas. Acuña aspira a volver a ser gobernador regional de La Libertad, acaso un premio consuelo luego de quedar fuera el famoso sueño presidencial del país. El fin de semana, en medio de sus recorridos de campaña, manifestó su preferencia por Martín Namay, actual alcalde del distrito de La Esperanza. Pidió el voto por él, y despertó de inmediato la reacción del otro aspirante al sillón municipal de Trujillo: el actual alcalde (por sucesión ante la vacancia del prófugo Daniel Marcelo) de la provincia capital del departamento, José Ruiz.

Ruiz ha dicho al lunes: “Yo no soy dueño de ningún partido, soy un militante más, me someto a las reglas, a las directivas; pero sí creo en la democracia y no creo en la dedocracia, eso es lo más importante”.

No es la primera vez que Ruiz lanza críticas veladas a un Acuña dentro de este proceso interno. Hace poco se refirió al hermano del líder de APP, Óscar Acuña, quien es también dirigente del partido y mostró su preferencia hacia Namay. Le pidió “más objetividad”.

APP es favorito en las próximas elecciones regionales y municipales en La Libertad y en el norte. Pero estas disputas podrían trascender a las elecciones internas y quizás sembrar espinas en la campaña de verdad: la que empezará después de mayo, cuando se definan las candidaturas. Cuidado que otros partidos o movimientos esperan su momento.