La sostenibilidad está en el ADN del sector pesquero industrial, es nuestro propósito y compromiso con el desarrollo del país. Vamos a los hechos: cuidado del recurso, por más de 20 años la biomasa de anchoveta es estable y saludable; inversiones en innovación y eficiencia medioambiental de las empresas pesqueras; programas de conservación del ecosistema marino como Salvamares y el compromiso con el desarrollo social y sostenible de nuestras comunidades pesqueras.

El sector pesquero trabaja de manera articulada y descentralizada a través de las Asociaciones de Productores en las Comunidades Pesqueras (APROS), convirtiéndose en nuestro brazo social y comunitario. La articulación con el Estado, sector privado y sociedad civil son evidencias que la pesca industrial se viene consolidando en una industria social y ambientalmente responsable.

Hoy queremos rendir homenaje a los gestores sociales y medioambientales de las APROS de la industria pesquera, que trabajan por el desarrollo de sus comunidades. Vemos con orgullo y satisfacción lo logrado en cada puerto, en cada entrega de pescado a la ollita o comedor popular, en la reducción de la anemia en niños, en campañas de salud y nutrición, en escuelas ecoeficientes, biohuertos, limpieza de playas; y en el fortalecimiento de capacidades a mujeres y mypes.

No ha sido un camino fácil: los últimos años han puesto a prueba a todos los peruanos, y de manera especial a la pesca industrial; presionada por las condiciones climáticas y por campañas de desinformación y ataque. Nuestro propósito es claro: seguir impulsando ese motor de desarrollo económico y social descentralizado que es la pesca industrial. Siempre demostrando con hechos y no con palabras.