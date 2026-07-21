Es positivo que ayer el canciller saliente Carlos Pareja, tras reunión protocolar con la presidenta electa Keiko Fujimori, haya afirmado que se está trabajando para restablecer las relaciones diplomáticas con México, un país que más allá de su exmandatario izquierdista, José Manuel López Obrador; y de su sucesora Claudia Sheinbaum –dos enemigos declarados de la legalidad y la democracia de nuestro país–, ha estado siempre hermanado con el Perú.

Sin embargo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Ciudad de México jamás puede estar condicionado a otorgar el salvoconducto para la prófuga de la justicia Betssy Chávez, sentenciada en primera instancia por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, quien se mantiene escondida y pasándola muy bien en lo que fue la casa del embajador del país norteamericano en el Perú al amparo de un cuestionado asilo, como si se tratara de una “perseguida política”.

Mucho menos, el gobierno de Sheinbaum puede poner como condición un ilegal indulto en favor del golpista también sentenciado Pedro Castillo, quien además tiene una orden de prisión preventiva mientras es investigado por graves y sustentados actos de corrupción cometidos durante su casi año y medio de gobierno, en que se habría recibido sobres con dinero sucio a cambio de obras, y negociado los nombramientos en el aparato estatal desde la guarida de Sarratea.

Ningún gobierno puede venir a poner condiciones por encima de las leyes y la justicia peruanas, y menos una señora con deformaciones y taras ideológicas que le hacen ver a Castillo y a Chávez como víctimas de un golpe de Estado, cuando esta dupla, junto a Aníbal Torres y Willy Huerta, según la sentencia, ha cometido el gravísimo delito de tratar de acabar con la democracia para imponer una tiranía eterna como las de Venezuela o Cuba, esas que tanto gustan a la señora Sheinbaum.

Que las historias surrealistas de la presidenta mexicana se las crean Roberto Sánchez, Raúl Noblecilla o Anahí Durand, pero no gente seria como el actual canciller Pareja y la que, entiendo, va a asumir la conducción de Torre Tagle a partir del 28 de julio. Más por la historia que por otra cosa, ojalá haya un acercamiento con México pese a su mandataria, pero sin condiciones inaceptables relacionadas con golpistas y ladrones que tienen que asumir sus responsabilidades ante la justicia.