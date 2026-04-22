El camino de las elecciones complementarias parece tortuoso pero necesario.

El Jurado Nacional de Elecciones está obligado a corregir la andanada de atrocidades cometidas por el ahora ex jefe de la ONPE Piero Corvetto, pero este aspecto de la elección no es el único que debe merecer su atención.

Si la distribución del material electoral, el denominado repliegue del mismo y las fallas en los equipos tecnológicos suministrados a los miembros de mesa de Lima, entre otros, son parte del contenedor de residuos en descomposición que podrían haber alterado los resultados, es indispensable incluir en el paquete los software utilizados para el conteo de votos.

Hay varias denuncias al respecto pero a riesgo de que algunas de ellas no puedan ser rigurosas, es mejor no mencionarlas, pero lo que sí hay que señalar es que el programa cibernético para el conteo no fue objeto de una auditoría externa antes de su aplicación.

Salvo que la ONPE diga lo contrario y, entonces, muestre los reportes de esas auditorías.

Entonces, si la ONPE no probó los equipos de cómputo que se adquirieron y hasta las impresoras fallaron ¿es posible confiar en que la arquitectura digital, clave en el conteo, es la más idónea? ¿Es posible que el conteo digitalizado refleje con pulcritud el escrutinio hecho por el mismo organismo que replegó el material electoral en taxis de aplicativo atiborrados de actas y ánforas?

La puerta de ingreso al terreno de la sospecha se hace cada vez más ancha en el caso de la ONPE de Corvetto. Las elecciones complementarias pueden subsanar parte del desmadre pero no todo. La auditoría al sistema digital por parte del JNE es también indispensable.