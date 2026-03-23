El uso de recursos públicos es un asunto muy sensible por tratarse de dinero de todos los peruanos, así sea uno o 20 soles. Y lo es más aún cuando se trata de millones de dólares destinados a un asunto tan necesario y delicado como es la compra de armamento para la defensa de la soberanía nacional, una misión que la Constitución encarga a las Fuerzas Armadas que, obviamente, deben contar con el equipamiento necesario para tal fin.

Por eso, es condenable que el propio presidente José María Balcázar esté manoseando públicamente la compra de aviones para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), al afirmar que desde el gobierno de su antecesor José Jerí ya se había establecido la compra de aeronaves F-16 Block 70, de fabricación estadounidense, todo para que más tarde Palacio de Gobierno desmienta esta afirmación y señale que eso no es cierto, pues el proceso de selección no ha terminado.

Se sabe que existen tres tipos de aviones que cumplen con las exigencias técnicas requeridas por la FAP, y que ya se ha aprobado un presupuesto global de tres mil 500 millones de dólares para la compra. Estas son los F-16, los Gripen de Suecia y los Rafale franceses. Según el jefe de Estado, los primeros de los mencionados ya contaban con luz verde. Pero no es así, según el propio Poder Ejecutivo.

La adquisición se encuentra en pleno proceso y siguiendo el procedimiento que manda la ley. Por eso, no se entiende la poca seriedad del mandatario al irse de boca con este asunto tan delicado que no debe dejar el menor resquicio para la duda y la suspicacia. Con la soberanía del país no se juega. Un poco más de amor por el Perú y responsabilidad, presidente Balcázar.