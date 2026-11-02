En mis poco más de cuatro años en Brasil he escuchado siempre la misma advertencia: mercado cerrado, burocrático, caro, con impuestos asfixiantes y otro idioma. Algo de razón hay. Pero he visto empresas peruanas entrar, competir y quedarse. Lo que marcó la diferencia no fue la suerte, sino la preparación, que se resume en diez claves:

1. Conocer el mercado antes de invertir. 2. Definir la estrategia de ingreso. 3. Elegir estratégicamente dónde operar. 4. Adaptar nuestra estrategia comercial. 5. Planificar costos y tiempos. 6. Construir redes empresariales. 7. Investigar socios y proteger nuestros activos. 8. Formalizar contratos adecuados. 9. Integrar experiencia y talento local. 10. Trabajar con especialistas y evaluar resultados.

Todo empieza por mirar antes de saltar: quién compite, a qué precio, por qué canales vende y, sobre todo, por qué un cliente brasileño habría de preferirnos. Luego hay que decidir cómo entrar. Se puede entrar directamente, con una filial o sucursal; de la mano de distribuidores o socios locales; o comprando una empresa en marcha. La elección depende del capital, la experiencia y el apetito de riesgo de cada uno.

Brasil es casi un subcontinente. São Paulo concentra buena parte de la economía, pero otros estados ofrecen incentivos y una logística que pueden inclinar la balanza. Además, lo que funciona en la Avenida Paulista no necesariamente seduce en Manaos o en Recife.

Hay que hacer las cuentas con frialdad. A la inversión inicial se suman costos laborales, tributarios, logísticos y comerciales, y el posicionamiento rara vez llega antes de un año. Quien no presupuesta ese tiempo suele retirarse justo cuando empezaba a cosechar.

Aquí la confianza es un activo, y las cámaras y los gremios abren puertas que ninguna presentación abre sola. Pero confianza no es ingenuidad. Hay que verificar los antecedentes y la solvencia de socios y proveedores, hacer un due diligence serio y registrar a tiempo nuestras marcas. Los contratos deben fijar obligaciones, exclusividades y salidas. La sede arbitral debe elegirse según dónde está el patrimonio de la contraparte, porque un fallo que no se puede ejecutar es solo papel.

Al inicio recomiendo trasladar temporalmente a directivos de la matriz, para que transmitan la cultura de la empresa y aprendan del talento local. También hay que contar con asesoría legal, tributaria, contable y laboral, y con metas medibles para corregir el rumbo a tiempo.

Brasil no es un mercado imposible. Es un mercado exigente: premia al que llega preparado y castiga al que improvisa. Internacionalizarse no es cruzar una frontera, es aprender a competir en otra realidad. Y esa realidad vale la apuesta.