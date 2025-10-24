La industria pesquera calienta motores para el inicio de la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte del país, incorporando modernas embarcaciones y reduciendo el impacto ambiental en las operaciones. Se sigue apostando por una pesca sostenible y eficiente que impulse la reactivación descentralizada.

Hace pocos meses la empresa Austral Group incorporó a su flota una nueva embarcación que fue diseñada con altos estándares internacionales en tecnología, seguridad y sostenibilidad. El mes pasado, TASA incorporó a su flota dos modernas embarcaciones de 1,000 y 1,200 toneladas de capacidad de bodega. Esta innovación ya está al servicio de sus tripulantes y mejorará la seguridad en las faenas pesqueras.

Esta semana, Pesquera Diamante lanzó al mar a Costanza, embarcación que le permitirá operar con total eficiencia en las faenas de consumo humano directo e indirecto. Esta embarcación de 58 metros de eslora fue implementada en los propios astilleros de la empresa durante seis meses.

Por otro lado, Hayduk, como parte de su estrategia de expansión adquirió una planta de procesamiento de anchoveta en Ica y Tasa anunció el cambio de su matriz energética a gas natural en su planta procesadora de harina de pescado en Chimbote, una innovación importante en línea con el cuidado ambiental. A ello se suma la adquisición de Pesquera Centinela por parte de Exalmar meses atrás y los importantes reconocimientos recibidos por Copeinca gracias a su gestión ambiental.

El sector pesquero no se detiene y continúa su historia de innovación permanente invirtiendo en beneficio de sus trabajadores, del medio ambiente y del desarrollo sostenible del país. Es además un compromiso para seguir consolidando el liderazgo mundial del Perú en pesca responsable y sostenible. Un motivo de orgullo para todos los peruanos.