Luego de 48 horas que Panorama dejó al descubierto la catadura moral y las limitaciones académicas del presidente Pedro Castillo, quien obtuvo el grado académico de magíster con una tesis en su mayoría plagiada, el profesor trató de tomarle el pelo a los peruanos a través de un comunicado con el que señaló –y no es broma– que no había certeza que en el reportaje del programa dominical se haya mostrado el verdadero trabajo de “investigación” porque no se veía sello alguno.

Esta treta que parece la recomendación de alguno de los abogados y asesores de medio pelo que deben trabajar en el entorno presidencial, se cayó a las pocas horas cuando la Universidad César Vallejo (UCV), quizá tratando de lavarse la cara y curarse en salud tras haber entregado un título a cambio de una tesis que parece armada con goma y tijera en el jirón Azángaro, señaló públicamente que lo mostrado en el programa dominical sí era el trabajo del hoy presidente.

Horas antes que la cuestionada universidad de César Acuña se manifieste y ponga en evidencia al mandatario, resultaba “extraño” que el presidente –supuesto autor de la tesis–, no reconozca como suyo el trabajo al que tendría que haberle dedicado varios meses al lado de su esposa, Lilia Paredes, coautora de la “investigación” que en su momento les habría servido para cobrar bonos adicionales como docentes de escuela pública, tal como informamos ayer en Correo.

Pero lo grave no ha sido solo la mentira descarada de un mandatario que parece vivir en un mundo paralelo al creer que sus afirmaciones no serían fácilmente refutadas, sino el aprovechar su comunicado para atacar a la prensa por hacer su trabajo de poner reflectores sobre una situación como esta, que en verdad es una vergüenza para todos los peruanos que estamos siendo gobernados por un sujeto que ha resultado ser todo un campeón en el robo del conocimiento de terceros.

La descomposición de este gobierno indeseable ya no solo se manifiesta en la ineptitud, la corrupción, la presencia de gente nefasta en el entorno del poder y los intentos de dar zarpazos antidemocráticos a través de una ilegal asamblea constituyente, sino también en el plagio y la sinvergüencería que quiere ser tapada con un comunicado en que se ataca a un medio que sin duda ha metido en un serio lío a quien jamás debió ser convertido en el presidente de nuestro amado país.