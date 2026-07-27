A juzgar por los juramentos y las proclamas que hemos visto y oído durante la toma de cargos de los nuevos senadores y diputados, la situación del golpista sentenciado Pedro Castillo va a ser un asunto muy vigente en la agenda política del país, a pesar de que hay retos muy importantes que afrontar como la inseguridad, la atención de las necesidades de la salud y educación que brinda el Estado, y las urgencias propias del fenómeno El Niño que se nos viene con mucha fuerza.

Desde la izquierda están tratando de presentar la liberación de Castillo como un asunto vital para la reconciliación y el avance del país. Lo están pintando casi como un Nelson Mandela, cuya salida de prisión es un imperativo moral, un paso hacia el cierre de heridas y la reconciliación nacional. Quieren mostrarlo como un “mártir de la defensa de los pobres y olvidados de este país”, que ha ido a parar a una oscura prisión por culpa de los “poderosos”, de esos “mistis” de los que escribía José María Arguedas.

Nada de eso. El expresidente Castillo está tras las rejas por ser un vil golpista, un aprendiz de dictador, un tiranuelo que si no tuvo éxito en su pateadura a la Constitución, fue porque las instituciones democráticas funcionaron y nadie le hizo caso. Además, estamos hablando de un agitador profesional, un tirapiedras y un quemallantas, del plagiador de una tesis de grado y del cabecilla de un sindicato aliado de Sendero Luminoso que solo buscaba aumentos de sueldos y beneficios sin evaluaciones de competencias de por medio.

Es una tomadura de pelo que desde la izquierda y gran parte del nuevo Congreso nos quieran presentar como “perseguido político” a quien tiene que responder por múltiples y bien sustentadas denuncias por corrupción. Tiene vigente una prisión preventiva porque el Ministerio Público y el Poder Judicial que ha validado su detención, han visto indicios de que este sujeto es un pericote de aquellos, al que se compraba con sobres llenos de plata sucia para que la reparta entre los hermanos que estaban sedientos de dinero.

Las autoridades del país, tanto desde el Ejecutivo como desde el nuevo Congreso bicameral, tienen una agenda muy importante por delante como para perder tiempo en la situación del golpista y corrupto Castillo. Este caballero debería ser relevante sólo en los pasillos del Ministerio Público, que debe acelerar las investigaciones que pesan en su contra para que de una vez todo pase a juicio oral y reciba, de ser el caso, la nueva condena que merece por la raterías que todos conocemos.