Las cinco millas del litoral peruano no pueden convertirse en un mantra. Proteger nuestros ecosistemas marinos es indispensable, pero una política de conservación seria no puede partir de la premisa de que todo el litoral es igual. La costa peruana presenta distintas características geográficas, morfológicas y oceanográficas. Por ello, las decisiones sobre dónde y cómo pescar deben sustentarse en ciencia y adaptarse a la realidad de cada zona.

Existe un precedente concreto. Entre 2008 y 2011, el Régimen Especial de Pesca (REP) de anchoveta en el sur reguló, sustentado en evidencia científica y factores socioeconómicos, las particularidades de esta zona, permitiendo actividades pesqueras que generaron desarrollo y beneficios para miles de peruanos, quienes hoy, por su ausencia, se han visto seriamente afectados.

El REP, además, generó un fondo financiado con aportes de la actividad industrial para promover proyectos en beneficio de los pescadores artesanales de Moquegua y Tacna, que se tradujo en mejor equipamiento, seguridad y condiciones para el desarrollo de sus actividades.

La lección es clara: conservación y desarrollo no son incompatibles. IMARPE debe aportar la evidencia y PRODUCE, sobre esa base, establecer reglas adaptativas, con monitoreo y capacidad de corregirlas cuando la ciencia lo aconseje.

No necesitamos dogmas. Necesitamos ciencia.

Y tampoco necesitamos que ONGs financiadas desde el extranjero, sin representación ni mandato de los peruanos, pretendan convertir sus posiciones conservacionistas en políticas públicas. En el Perú, las decisiones sobre nuestros recursos naturales deben tomarse con evidencia científica, participación de quienes viven de ellos y responsabilidad frente al país.