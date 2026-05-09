Si creíamos que teníamos suficiente con ver quitarse la careta al exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez para aparecer como abogado de un ladrón como Pedro Castillo –al que llama “preso político”–, y como aliado del candidato presidencial Roberto Sánchez, lo que deja en claro que siempre fue un activista de izquierda infiltrado en el Ministerio Público, ahora tenemos que presenciar el triste espectáculo que viene dando otro personaje antes idolatrado, y hoy venido a menos.

Me refiero al coronel PNP (r) Harvey Colchado, virtual diputado por Ahora Nación, quien ya en la campaña había protagonizado un papelón indigno para todo policía que se respete, al no marcar distancia una vez que se supo que Alfonso López Chau, su candidato presidencial, había sido entusiasta defensor de un terrorista asesino como Víctor Polay, sanguinario cabecilla del MRTA, a la vez que tenía un pasado carcelario por haber estado vinculado al asalto a un banco.

En los últimos días, Colchado ha emitido un pronunciamiento en el que palabras más, palabras menos, pone condiciones para unirse al comunista Sánchez con miras a la segunda vuelta, pues de plano descarta alguna proximidad con la otra opción, que es Keiko Fujimori. Entre las exigencias está el alejamiento del criminal Antauro Humala, algo que el candidato de Juntos por el Perú no hará jamás porque son socios desde hace mucho; y garantizar la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), lo cual está muy bien.

Sin embargo, respecto a Sánchez, este coronel retirado que en su momento fue idolatrado por algunos y puesto casi a un nivel de “héroe”, debería saber que Sánchez está rodeado de gente cercana Sendero y el MRTA, algo que debería causar espontánea repulsión en cualquier buen policía que recuerde lo que ha hecho esta gente con el país y hasta con sus colegas. Muchos han muerto despedazados por los antecesores e “ídolos” de quienes hoy son parte de Juntos por el Perú, e incluso han sido electos para el próximo Congreso.

Triste final para Colchado por más que haya sido elegido diputado. No sé cómo lo mirarán de ahora en adelante sus colegas y los deudos de los agentes vilmente asesinados por las hordas de Abimael Guzmán y Polay, que en muchos casos incluso dinamitaron sus cuerpos o los cortaron con machete. ¿El coronel hará “mancha” en el próximo Congreso con Iber Maraví y el fundador del Movadef que también ha sido elegido para el próximo legislativo por Juntos por el Perú?