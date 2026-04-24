Suecia ha decidido replantear su estrategia educativa al reducir el uso de dispositivos digitales en las aulas, priorizando nuevamente el lápiz, el papel y los libros impresos (BBC 17/04/2026). Sostiene que las pantallas generan distracciones, fomentan la multitarea y dificultan la concentración profunda, afectando la retención de información, comprensión lectora y habilidades verbales. Por ello ha restringido su presencia en todos los grados y prohibido los celulares en las escuelas. Además, invierte en materiales impresos y promueve la escritura manual, valorada por su aporte al desarrollo cognitivo, la coordinación mano ojo y la expresión reflexiva.

Aunque críticos advierten posibles carencias digitales, dichas competencias pueden adquirirse más adelante sin exposición intensiva temprana. La propuesta apuesta por un uso moderado y selectivo de la tecnología, orientado a objetivos pedagógicos claros. Así, busca equilibrar innovación y aprendizaje profundo, evitando dependencias y fortaleciendo la atención sostenida, la memoria y el pensamiento crítico.

En esencia, Suecia muestra la importancia de evaluar las reformas educativas, corregir rumbos cuando es necesario y priorizar decisiones pedagógicas por encima de intereses comerciales, recordando que avanzar también implica saber retroceder para mejorar realmente la calidad educativa y garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades integrales que les permitan adaptarse a los desafíos futuros con autonomía, criterio y responsabilidad en entornos tanto analógicos como digitales de manera equilibrada y consciente en su formación.