En los últimos tiempos he participado activamente en foros para debatir sobre las prioridades educativas para un “buen gobierno educativo 2026-2031”. Sin embargo, resulta preocupante constatar que la mayoría de los políticos que hoy se encuentra en campaña electoral dicen muy poco –o nada– sobre este tema crucial para el desarrollo del país. Vale la pena revisar algunos eventos de especial relevancia a los que han sido invitados.

Uno de los esfuerzos más difundidos durante el 2025 ha sido la movilización participativa realizada por el Consejo Nacional de Educación (CNE) que dio como resultado el documento “Elementos para un Plan de Desarrollo de la Educación Peruana 2026-2031”.

Por otro lado, merece destacarse la labor del Observatorio Educativo de la Universidad San Martín de Porres (USMP) que en noviembre organizó, de manera presencial y descentralizada, un importante encuentro en su Instituto de Gobierno y Gestión Pública (IGGP), transmitido además por su canal de TV. El tema abordado fue la Educación Básica. Con las mismas características se realizará un próximo evento sobre Educación Superior con expertos en el tema el martes 31 de marzo a las 6.30 pm en el IGGP, en Miraflores. A ello se suma un valioso conversatorio organizado por VIDENZA e IDEA sobre “Capital Humano y su Formación Temprana”. Y además, los “diálogos educativos” organizados por la Derrama Magisterial y el Sutep en todo el país.

Puedo dar fe de estos eventos de la comunidad educativa porque he participado en estos y otros espacios de incidencia política, de la pertinencia y solidez de las propuestas formuladas para quienes aspiran a liderar, gracias al voto popular, el gobierno en el quinquenio 2026-2031.