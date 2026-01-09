Este 2026 empieza con buenas noticias para los peruanos. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, las exportaciones peruanas sumaron cerca de US$ 80 mil millones entre enero y noviembre de 2025. Ello significa un crecimiento del 18% en comparación al mismo periodo del año 2024 muestra del dinamismo de la actividad privada en sectores estratégicos, como la pesca, que contribuyen al crecimiento y el desarrollo.

Aun enfrentando desafíos por las condiciones ambientales adversas en la primera temporada de pesca de anchoveta del 2025 en la zona centro norte del país, las exportaciones de harina de pescado crecieron 13% en este periodo. Un reflejo de la eficiencia y compromiso de una actividad que se gestiona con responsabilidad y basada en ciencia.

El Banco Central de Reserva ya ha tomado nota de este desempeño y como hemos advertido, ha ajustado al alza sus proyecciones de crecimiento para 2025 y 2026. Agro, minería, construcción, comercio y pesca empujan juntos el desarrollo del país. Y en ese empuje colectivo, la pesca de anchoveta genera un sentimiento de orgullo.

Para seguir aportando al desarrollo sostenible del Perú, es clave mantener encendidos todos los motores del sector: consolidar el crecimiento de la pesca del sur, fortalecer la acuicultura, desarrollar otras pesquerías como la del atún y seguir invirtiendo en innovación y sostenibilidad.

Detrás de cada cifra hay miles de familias que tienen en la pesca una oportunidad de empleo digno y de mejora en su calidad de vida. Por ellas, por nuestras comunidades pesqueras y por el país sigamos avanzando con reglas claras, con decisiones basadas en evidencia científica y con la convicción de que la pesca industrial peruana no solo es un motor económico importante, sino también un motivo legítimo de orgullo nacional.