Es saludable la propuesta que ha hecho el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, para que desde ahora y hasta terminadas las elecciones, se suspenda el pago de boletos aéreos y viáticos a los legisladores que salgan de Lima a sus regiones en semana de representación, a fin de que no estén haciendo campaña por su reelección con fondos públicos.

Desde hace casi un año, en Correo hemos exigido que se suspenda la semana de representación en vista de que la gran mayoría de congresistas irían a la reelección, y nunca hemos considerado saludable que salgan a sus provincias de origen con pasajes y viáticos pagados por el Estado no necesariamente a hacer labor parlamentaria, sino a cumplir actividades proselitistas, como ya se han visto casos.

Se supone que todos los candidatos deben competir en igualdad de condiciones, sean o no legisladores. Sin embargo, si por ser parlamentario alguien reciben pasajes y viáticos para la llamada semana de representación, ya hay una ventaja que no tendría por qué darse.

Va a ser interesante ver quién se opone a esta propuesta de Rospigliosi. Si a este Congreso algo le queda de decencia, debería aceptar el planteamiento, al menos para no seguir ganándose a pulso el repudio de los ciudadanos.