La democracia no se fortalece únicamente el día de las elecciones. Se fortalece antes, cuando los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer, preguntar, comparar y evaluar a quienes aspiran a conducir los destinos de sus ciudades y regiones. Un voto informado es siempre el mejor punto de partida para construir mejores gobiernos.

Con ese propósito, el diario Correo inicia hoy un ciclo de exposiciones de propuestas electorales en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Queremos contribuir a que nuestros lectores y la ciudadanía en general puedan escuchar directamente a los candidatos, contrastar sus planteamientos y analizar con mayor profundidad las alternativas que tendrán frente a las urnas.

Todo comienza con los postulantes a la alcaldía distrital de Chilca, en Huancayo. En las siguientes semanas, este espacio se ampliará con la participación de candidatos de otros distritos y regiones de Junín. Luego haremos lo mismo en Arequipa. La intención es clara: acercar la política a los ciudadanos y convertir la campaña electoral en una oportunidad para discutir ideas y soluciones, en lugar de limitarla a promesas, ataques personales o discursos sin sustento.

No se trata de descubrir quién habla mejor ni quién ofrece la promesa más atractiva. Se trata de conocer quién tiene las mejores ideas, quién comprende realmente los problemas y, sobre todo, quién demuestra mayor capacidad para convertir sus propuestas en resultados.