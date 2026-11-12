Hace pocos días, un artículo periodístico de David Nogales, publicado en el diario La Tercera de Chile, puso sobre la mesa una proyección que no debería pasar inadvertida: el Perú superaría a Chile como la cuarta economía de Sudamérica. El análisis, sustentado en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), señala que en 2027 ambas economías alcanzarían niveles similares y que, hacia 2031, nuestro país lograría superar a su vecino del sur. Una noticia que invita al optimismo, pero también a una reflexión sobre nuestras propias contradicciones.

Lo llamativo es que este desempeño económico se produce en medio de un escenario político que difícilmente podría calificarse de estable. En los últimos años hemos tenido presidentes que entran y salen de Palacio, un Congreso desacreditado, instituciones debilitadas y una permanente confrontación política. A ello se suma una crisis de inseguridad ciudadana que golpea a familias, empresarios y trabajadores, además de una conflictividad social que amenaza constantemente la tranquilidad del país. Sin embargo, la economía peruana ha demostrado una capacidad de resistencia que contrasta con la precariedad de su clase política. Hay fundamentos macroeconómicos, sectores productivos y una iniciativa privada que han permitido mantener el rumbo, incluso cuando desde el poder se ha hecho todo lo posible para generar incertidumbre.

Crecer no es lo mismo que desarrollarse, y una economía sólida pierde sentido cuando no se traduce en mejores condiciones de vida. El desafío está en convertir esta fortaleza económica en oportunidades, inversión, infraestructura y bienestar.