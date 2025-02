La terrible caída del puente de Chancay ha generado gran consternación e indignación. Es natural que exijamos al ministro de Transportes dar la cara y una solución inmediata para evitar el corte de vía, sin embargo es hora de hablar del “elefante en la habitación.

¿Cuándo vamos a hablar de OSITRAN? Este organismo que pasa totalmente desapercibido en medio del caos mediático generado, es la principal responsable de esta situación.

El Organismo Supervisor de la Inversión en infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) recibe S/.127 millones de soles anuales para fiscalizar la calidad en las carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles concesionado al sector privado. Su trabajo es revisar que la infraestructura funcione y denunciar el no cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas ¿Dónde estuvo OSITRAN antes del colapso del puente de Chancay? ¿Por qué no hizo su trabajo y denunció el debilitamiento de las bases del puente que ha ocasionado la pérdida de dos vidas?

Pero no es el primer “puente que se le escapa a OSITRAN”. Este mismo organismo es el responsable que nuestro aeropuerto no tenga un verdadero acceso al nuevo terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y no es la primera vez en donde OSITRAN nos falla con el aeropuerto. ¿Recuerdan el apagón de luces de la pista? Otro estrepitoso silencio de la autoridad responsable. Sería bueno que aclaren si aún siguen en modalidad remota, porque todo se llega a saber.