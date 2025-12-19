A todos nos conmueve escuchar de un maestro que dejó huella. ¿Pero, qué significa realmente dejar huella en un estudiante? Dejar huella no es caer bien, ni decorar aulas con frases inspiradoras, ni recibir aplausos en reuniones de padres. Tampoco es volverse viral en redes. La huella auténtica aparece cuando un estudiante recuerda lo que el maestro provocó mucho después de que este ya no esté.

Un maestro deja huella cuando logra que un alumno haga mañana algo que ayer creía imposible. Cuando siembra una pregunta que incomoda, una mirada que sostiene o una certeza nueva sobre su propia capacidad. La huella ocurre cuando un gesto mínimo —a veces inadvertido— produce un cambio de trayectoria.

Quizá por eso existe el concurso Maestro que Deja Huella, de Interbank: no para premiar manuales pedagógicos, sino para reconocer esas transformaciones silenciosas que cambian vidas. Es un recordatorio nacional de que la educación no se mide en rúbricas, sino en personas que descubren que pueden más.

Dejar huella es aceptar que quizá no serás comprendido hoy, pero sí dentro de diez años. Es desafiar a un estudiante hasta que vea en sí mismo lo que tú ya viste. Es aprender a callar cuando el alumno necesita encontrar su propia voz.

Los estudiantes no recuerdan exámenes ni apuntes. Recuerdan el instante exacto en que alguien les hizo sentir valiosos. Cuando una luz entró por una grieta.

Y si un día —años después— un exalumno te escribe agradeciendo algo que habías olvidado, entiendes la verdad esencial: la huella se deja sin buscarla. Pero cuando aparece, cambia una vida para siempre.