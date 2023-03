Se está dando cobertura al uso de inteligencia artificial para ofrecer información relevante sobre un tema, pero aún tiene mucho camino por delante.

Para probarlo le pregunté a chatgpt ¿qué sabes de León Trahtemberg?

ChatGPT: León Trahtemberg es un reconocido educador, investigador, escritor y político peruano, nacido en 1949 en Lima, Perú. Se ha desempeñado como Ministro de Educación del Perú en la década de 1990, y ha sido un importante líder en la promoción de la educación de calidad en el país.

Trahtemberg ha publicado numerosos libros y artículos sobre educación, política y sociedad. Es un defensor de la innovación educativa y ha promovido la introducción de nuevas metodologías y tecnologías en la enseñanza. También ha abogado por una educación más inclusiva y equitativa en el Perú.

Trahtemberg es profesor emérito de la U. del Pacífico, donde ha enseñado durante más de tres décadas. Ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo en educación, incluyendo la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú y el Premio Nacional de Educación.

Además de su trabajo en educación, Trahtemberg ha sido una figura pública en la política peruana y ha participado activamente en la promoción de la democracia y ha sido un crítico de la corrupción y la falta de transparencia en la política peruana.

ERRORES: no nací en 1949, no he sido Ministro ni de profesor de la UP, mis medallas no incluyen las del Congreso ni el Premio Nacional de Educación.

En suma, combina aciertos con errores. Deslindar lo cierto de lo falso será parte de la habilidad requerida para apoyarse en la I.A.