De despedidas y bienvenidas, de todo eso y más esta hecha la vida, y la semana que termina, el ambiente del espectáculo local, especialmente el de la música, nos trajo dos noticias que fusionaron la tristeza y la celebración en una misma semana. La primera de ellas, la partida de Willie Colón a los 75 años, tendencia mundial no solo por la muerte de un grande de la salsa, el hecho tuvo una gran repercusión por lo que significó para el género. El productor, arreglista y compositor, siempre será considerado como uno de los pilares de la salsa, ritmo que nació en Nueva York, de evidentes raíces cubanas, pero que tras unirse con ritmos latinos tomó su propio rumbo. Tras integrarse al sello Fania, “el malo del Bronx”, generó álbumes clásicos con ídolos como Rubén Blades, Héctor Lavoe y Celia Cruz, solo por nombrar algunos de esos grandes con los que decidió hacer dupla. Colón, que tras sus celebradas colaboraciones afianzó sus propuestas solistas, fue un intérprete que le cantó al barrio, a la gente, representó con sus temas a una cultura latina que vive en Estados Unidos, pero que en esencia no es tan diferente como la de cualquier barrio de América Latina. Muy bien lo escribió el maestro Rubén Blades en una sentida despedida a Colón: “Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que usted comienza a vivir”. Mientras dejamos a la salsa de duelo, una noticia despertó la algarabía entre los melómanos amantes de la música pop: el anuncio de su primera vez en Lima del ya mítico Robbie Williams. El ícono indiscutible del pop británico, cuya influencia musical ha marcado a varias generaciones llega en plena madurez artística y emocional. No es un secreto que paralelamente a su exitosa carrera musical, Williams vivía un terrible drama personal que incluían severas etapas de adicciones, además de su lucha contra la depresión, sin embargo, el artista, ha enfrentado y vencido a sus demonios. El cantante, que ha vendido más de 80 millones de álbumes en todo el mundo y tiene en su casa los más importantes premios de la música, ofrecerá un espectáculo en el Arena Park1 que está ubicado en la Costa Verde. El intérprete de “Angel” y “ Feel” cuenta con millones de admiradores en todo el mundo que han compartido su lucha por mantener su carrera y hoy celebran su nueva vida. Su debut en Lima será el próximo 24 de septiembre, están advertidos.