La reciente declaración del presidente José María Balcázar abre una ventana necesaria para reflexionar sobre el delicado equilibrio de poderes en el país. Al reconocer la influencia del Congreso en la decisión de relevar a Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros, el mandatario puso en evidencia una dinámica que, aunque conocida, pocas veces se admite con tanta claridad. Más allá de las posteriores rectificaciones, lo dicho deja entrever un escenario en el que las decisiones del Ejecutivo no se toman con independencia, sino bajo presiones políticas constantes.

Este episodio invita a preguntarnos hasta qué punto la colaboración entre poderes se ha transformado en dependencia. En una democracia saludable, el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo es no solo legítimo, sino necesario. Sin embargo, cuando las “recomendaciones” de las bancadas se convierten en factores determinantes para decisiones clave, la línea entre cooperación e injerencia comienza a desdibujarse. La lucha contra la inseguridad ciudadana, mencionada como argumento para el cambio en el gabinete, no debería ser utilizada como justificación para alterar los equilibrios institucionales.

No se trata de un hecho aislado. En los últimos tiempos, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso ha mostrado signos de una asimetría creciente, donde el primero parece actuar condicionado por los intereses y prioridades del segundo. Esta tendencia debilita la figura presidencial y erosiona la capacidad del gobierno para trazar una agenda propia, coherente y sostenida en el tiempo. Cuando un poder del Estado pierde autonomía, el sistema en su conjunto se resiente.