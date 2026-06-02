El 13 de diciembre de 2022 asumí, con un profundo sentido de responsabilidad, el cargo de ministra de Transportes y Comunicaciones. Lo hice en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, apenas días del fallido golpe de estadio de Pedro Castillo.

Lo que me tocó vivir distó mucho de lo que cualquier ministro habría esperado encontrar en circunstancias normales. A la crisis social, al dolor por las vidas perdidas y a la necesidad de mantener funcionando el Estado en medio de una enorme tensión política, se sumó una realidad que no podemos volver a vivir.

Recuerdo oficinas que habían dejado de cumplir la función para la que fueron creadas y que eran utilizadas para reuniones de las que nadie quería dejar registro. Recuerdo sistemas de vigilancia que inexplicablemente dejaban de funcionar cuando más se necesitaba transparencia. Recuerdo funcionarios que trabajaban bajo sospecha permanente, presiones impropias, seguimiento interno y mensajes intimidatorios. Todo ello dentro de instituciones llamadas a servir al país.

¿Por qué lo menciono ahora? Porque observo la campaña electoral y tengo la incómoda sensación de estar viviendo un déjà vu de 2021. Lo más grave y decepcionante es que varios de los protagonistas de aquella etapa pretenden hoy regresar al centro de la escena política sin una reflexión crítica sobre lo ocurrido y sin asumir responsabilidad por los resultados que el país vivió. Es cierto que tenemos mucho por reclamarle al fujimorismo, pero el gobierno de Castillo socavó cualquier base institucional, moral y política para construir o mantener un país. Fue un gobierno que renunció a ser gobierno, a ser representante, a ser peruano.

El próximo 7 de junio volvemos a votar bajo el mismo estrés del 2021. Sin embargo, podemos con nuestro voto, evitar que ese gobierno nefasto vuelva a suceder.