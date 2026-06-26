El medio ambiente desafía nuevamente a la pesca industrial. El calentamiento del mar registrado desde el mes de febrero y que podría extenderse hasta inicios del 2027 ha obligado al Banco Central de Reserva del Perú (BCR) a revisar sus proyecciones para el sector.

En marzo, el BCR proyectaba una caída de 6.6% para la pesca en 2026, ahora es una contracción de 28.3%. Ello debido a que en la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona centro norte se aplicaron suspensiones preventivas para proteger el recurso y solo se ha avanzado con el 24.6% de la cuota asignada. El BCR señala que El Niño restaría alrededor de 0.7% al crecimiento económico del país este año.

Frente a ello debemos ser prudentes y estar preparados. Pero la clave es priorizar la investigación científica y el monitoreo permanente del mar para identificar cualquier oportunidad que permita reactivar de manera ágil y flexible la actividad pesquera siempre y cuando las condiciones sean favorables.

Además, es importante entender para estar mejor preparados frente a estos desafíos ambientales, el Perú debe seguir impulsando el desarrollo pesquero para diversificar los riesgos. Para ello, se requiere con urgencia evaluar alternativas para el aprovechamiento sostenible de la pesca de anchoveta en el sur, el impulso a la pesca industrial de atún, el desarrollo de nuevas pesquerías y el fortalecimiento de la acuicultura como motor complementario de crecimiento. En pesca las oportunidades pérdidas no se recuperan.

Finalmente, quiero extender un fraterno saludo y un reconocimiento a todos los pescadores por su día, deseando que muy pronto volvamos a la normalidad para continuar dejando el nombre del Perú en lo más alto.