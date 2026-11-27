El Fenómeno El Niño vuelve a recordarnos cuán vulnerable puede ser nuestra economía frente a la naturaleza. El MEF ha reducido su proyección de crecimiento del PBI de 3,4 % a 3,1 %, debido a la intensificación del FEN, cuyo impacto golpea especialmente a la pesca y la agricultura.

En la pesca, las consecuencias son dramáticas. Si en 2025 la actividad aportó el 2,1 % del PBI nacional, este año se proyecta que apenas alcance el 1 %. Desde mayo, las condiciones oceanográficas vienen golpeando a la industria, poniendo en riesgo miles de empleos y nuestras exportaciones de harina y aceite de pescado.

Estamos enfrentando la peor crisis pesquera desde 1972, cuando un fenómeno oceanográfico extraordinario provocó el colapso de la actividad. La crisis se agravó al año siguiente cuando el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, encabezado por Velasco, expropiara la flota y las plantas de harina de pescado, terminando de llevar de al sector a su peor etapa.

Después, la Ley General de Pesca de 1992 marcó el inicio de una transformación y crecimiento sostenible del sector soportado en un modelo de manejo sustentado en la ciencia, el aprovechamiento sostenible de los recursos y el respeto a la inversión privada.

Hoy, frente a fenómenos cada vez más recurrentes e impredecibles, no podemos limitarnos a reaccionar. Debemos fortalecer la investigación, anticiparnos y construir estrategias conjuntas entre el Estado y el sector privado para mitigar sus impactos y proteger el empleo.

Porque la tormenta pasará. Y cuando llegue la calma, debemos estar preparados para volver a navegar.