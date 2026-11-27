Keiko Fujimori anunció que los textos escolares de 2027 saldrán «sin ideología», mientras el ministro Chang promete rigor científico y objetividad. Pero eso no equivale a neutralidad absoluta. Seleccionar fuentes, hechos, jerarquizar, así como escoger las palabras para narrarlos, expresa una visión del mundo.

Incluso los gestos transmiten posiciones ideológicas. Un profesor puede leer un texto sobre el aborto y, sin agregar una palabra, manifestar desacuerdo mediante una mueca. Una sonrisa burlona o una mirada despectiva pueden desaprobar y silenciar la pregunta de un alumno.

Cuando solo se admite una verdad oficial, el docente termina aprobando o descalificando intervenciones. En cambio, si presenta distintas fuentes, confronta argumentos e invita a considerar perspectivas contrarias, ayuda a construir criterios propios. Así forma pensamiento crítico y prepara para la convivencia democrática.

¿Cómo rechazar las ideas de Sendero Luminoso sin conocerlas y refutarlas? ¿Cómo comprender la lucha contra el terrorismo sin examinar también las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales? ¿Cómo enseñar respeto si se invisibiliza a personas homosexuales, bisexuales o trans?

La pretendida asepsia tiene otro costo: los alumnos aprenden que sus inquietudes más importantes no pueden discutirse en la escuela. Buscarán respuestas fuera, sin acompañamiento pedagógico, y dejarán de verla como un espacio confiable.

Educar no es imponer silencios, sino contrastar evidencias, debatir con respeto y aprender a pensar. No tratar temas especialmente espinosos, refleja una ideología totalitaria.