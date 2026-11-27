La fe y tradición religiosa de la provincia de Pisco llegaron hasta el Papa León XIV, luego de que un presente preparado por la Hermandad del Señor de la Agonía fuera entregado personalmente al Santo Padre durante una celebración eucarística en la ciudad de Chiclayo. El gesto, cargado de simbolismo y devoción, representa a la comunidad católica pisqueña y el profundo vínculo que mantiene con su venerada imagen.

Espíritu de servicio

El obsequio reúne elementos representativos de la historia e identidad religiosa de Pisco, entre ellos una carta dirigida al Pontífice, una reseña histórica del Señor de la Agonía, un mensaje institucional, una palia con el rostro de la imagen, detentes y estampas, detalles que expresan la fe y tradición de generaciones de devotos.

La entrega fue posible gracias a la colaboración del reverendo padre Samuel David Miranda Atoche, párroco de la iglesia San Andrés Apóstol, quien trasladó los presentes desde Pisco hasta Chiclayo y facilitó que este significativo gesto llegara a manos del Papa León XIV. Su disposición y espíritu de servicio fueron reconocidos por el Directorio General de la Hermandad, que expresó su agradecimiento por hacer realidad este propósito institucional.

Este acontecimiento representa un motivo de profunda alegría para la Hermandad del Señor de la Agonía y la feligresía pisqueña, al llevar más allá de sus fronteras una expresión de fe, historia y tradición. La devoción al Señor de la Agonía se proyecta así en un gesto de comunión con el Santo Padre, reafirmando la identidad religiosa de Pisco y el amor de su pueblo por Cristo.

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