Los organismos electorales advierten una crisis presupuestal que, según señalan, requeriría una demanda adicional superior a los 400 millones de soles para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales. Ante ello surge una pregunta inevitable, ¿están en riesgo las elecciones de 2026?

Las Elecciones Generales y las Regionales y Municipales, previstas para el 12 de abril y el 4 de octubre de 2026, respectivamente, responden a una planificación basada en el Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, que dio origen a las leyes de presupuesto aprobadas con la debida anticipación. En consecuencia, si los montos asignados resultan hoy insuficientes, corresponde evaluar si se trata de un problema de liquidez que el Ministerio de Economía y Finanzas debe atender, o de una demanda no prevista inicialmente, cuya cobertura dependerá de una decisión política del Poder Ejecutivo.

Hasta el momento, de los 400 millones solicitados solo se habría considerado una cuarta parte. Esto plantea la duda de si existieron fallas en la planificación de los organismos electorales o si las necesidades actuales responden a factores sobrevenidos.

Además, el país enfrenta una emergencia climática vinculada al Niño Costero, que obliga al Ejecutivo a priorizar recursos para atender a las poblaciones afectadas. En este contexto, si la planificación electoral fue adecuada, debería transferirse la totalidad de los fondos requeridos; de lo contrario, corresponderá revisar responsabilidades y ajustar el gasto a lo estrictamente prioritario.