El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es una institución que, en sus 62 años de vida institucional, ha tenido un rol clave en el desarrollo sostenible de las pesquerías para un adecuado aprovechamiento que beneficia a todos los peruanos. Los que estamos vinculados al mar y a sus recursos, coincidimos en que la regulación basada en ciencia es la clave que sustenta nuestras pesquerías.

Gracias a la investigación científica, el Perú ha logrado implementar un modelo de manejo exitoso en la pesquería de anchoveta que sirve de ejemplo para otras pesquerías en el mundo. Con independencia, el IMARPE brinda soporte al Ministerio de Producción para que la ciencia sea la ruta a seguir en una de las actividades productivas más importantes del país como es la pesca.

Por ello y para mantener su excelencia, los actores responsables del sector buscamos la mejora continua de esta institución. Ello implica actualización constante en sus metodologías de análisis, uso de tecnología de última generación y procesos más eficientes para adecuarlos a la alta variabilidad ambiental del mar peruano.

Sin embargo, en la ruta contraria vemos iniciativas como el PL 13555/2025-CR que busca convertir al IMARPE en una dependencia del Ministerio del Ambiente, atentando contra su propia naturaleza lo que generaría un impacto negativo a la actividad pesquera. La ciencia objetiva y rigurosa pasaría a un segundo plano para seguramente satisfacer los intereses particulares de algunas ONG ambientalistas, financiadas con recursos extranjeros, en lugar de beneficiar a todos los peruanos.

El Perú se ubica en lo más alto de la pesca sostenible en el mundo. No permitamos que se destruya lo avanzado en ciencia y buen manejo pesquero.