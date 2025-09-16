Un audio atribuido al actual premier, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, está dejando muy mal parado al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, pues en ese diálogo el segundo de los nombrados intercede ante el primero para que un delincuente sentenciado a 27 años de cárcel, sea trasladado a un ambiente más cómodo del penal El Milagro, en Trujillo, donde purgaba su condena.

El hampón del se habla, es nada menos que el expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El diablo”, sindicado como parte de la banda criminal “Los Pulpos”. Lo grave es que este sujeto fue cliente de Santiváñez cuando ejercía de abogado penalista y siguió recibiendo “apoyo” de su exabogado una vez que este ya ejercía como ministro del Interior del actual gobierno.

Pero lo más delicado es la “buena disposición” que muestra el hoy premier Arana, en ese momento ministro de Justicia y Derechos Humanos y por lo tanto responsable del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), para atender el ilegal pedido de Santiváñez.

Entonces, según estos audios difundidos por el dominical Panorama, tenemos que dos actuales ministros, unos de ellos el jefe del gabinete, conversan para beneficiar a un hampón, miembro de una banda contra la que en teoría se lucha todos los días para evitar que siga matando y extorsionando.

Si se confirma la veracidad del audio, la presencia de los dos en el gabinete, es insostenible.