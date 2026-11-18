El 3 de febrero de 2027, Perú y Brasil cumplirán 200 años de relaciones diplomáticas. Son dos siglos de amistad y cooperación, y merecen celebrarse. Pero un aniversario así también obliga a hacer cuentas: ¿hemos aprovechado de verdad lo que esta relación nos ofrece?Las piezas están sobre la mesa. Brasil es la mayor economía de América Latina, un mercado de más de 200 millones de personas y una potencia industrial, agrícola y energética. El Perú tiene una ubicación privilegiada sobre el Pacífico, una economía abierta al mundo y más de 2.800 kilómetros de frontera con Brasil.Y, sin embargo, nuestro intercambio comercial apenas bordea los US$ 5.000 millones al año. Chile, que no comparte un solo kilómetro de frontera con Brasil, supera los US$ 12.000 millones. Cuesta explicar cómo dos vecinos que tanto se complementan siguen comerciando tan poco.La razón no es la falta de oportunidades. Son las barreras que seguimos sin derribar: infraestructura insuficiente, costos logísticos elevados, pasos fronterizos difíciles, trámites interminables y, sobre todo, la ausencia de una estrategia de integración sostenida entre ambos Estados.Hemos avanzado, es cierto. Hay acuerdos comerciales, mecanismos de cooperación y proyectos de conectividad. Pero no hay manera de justificar que el Acuerdo de Profundización Económico-Comercial, firmado en 2016, siga sin entrar en vigor diez años después. Un acuerdo que no rige no integra a nadie.Hoy tenemos una oportunidad que no se presenta a menudo. El puerto de Chancay, los corredores viales bioceánicos y una posible conexión ferroviaria entre el Atlántico y el Pacífico pueden convertir al Perú en la plataforma logística del comercio brasileño con Asia. Pero el cemento no basta. Hace falta una gobernanza binacional que coordine políticas, elimine barreras y dé continuidad a lo que se firma, gobierne quien gobierne.Tampoco se trata solo de vender más. Integrarnos con Brasil significa atraer inversiones, desarrollar nuestras regiones fronterizas, impulsar el turismo, generar empleo y abrir mercados para nuestras empresas. Es, en el fondo, una apuesta por el desarrollo de ambos países.Después de 200 años, la pregunta no es solo cuánto hemos avanzado. Es cuánto más pudimos lograr y, sobre todo, qué estamos dispuestos a hacer para recuperar el tiempo perdido.

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